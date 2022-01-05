FATİH BATTAR
Çorum Kalaycılar-Hırdavatçılar ve Bakırcılar Odası genel kurulu yapıldı.
ÇESOB Salonu’nda düzenlenen genel kurulda mevcut başkan Sedat Ek, tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.
Genel kurulun Divan Başkanlığını ÇESOB Başkanı Recep Gür yaparken, divan heyetinde Can Cakman, Zülfikar Bozkurt, Aydın Yılmaz ve Metin Arı yer aldı.
Açılış ve yoklama ile başlayan genel kurulda saygı duruşunda bulunularak İstiklâl Marşı okundu.
Yönetim, denetim kurulu raporlarının okunması ile devam eden genel kurulda, bilanço, gelir-gider hesapları oylanarak ibra edildi.
345 üyesi bulunan odanın seçiminde tek aday olarak seçime giren Sedat Ek, yeniden başkan seçildi.
Sedat Ek başkanlığındaki Çorum Kalaycılar-Hırdavatçılar ve Bakırcılar Odası’nın yönetiminde şu isimler yer aldı;
“Ömer Ölçer, Ömer Çapa, Vedat Okur, Hayri Yiğittaşcı, Ahmet Çetin, Gökhan Yumlu.”
Denetim Kurulu üyeleri; “İsmet Ünver, Yeter Marım, Mehmet Kılıç.”