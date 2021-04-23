Sefa Pide Salonu’nda Ramazan mesaisi

RECEP MEBET - YÜKSEL BASAR

Kubilay Bolat’ın sahibi olduğu Sefa Pide ve Döner Salonu, Ramazan pidesi başta olmak üzere çeşitli lezzetleri müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Babasıyla birlikte çıraklıktan beri çalıştığı işyerini 4 yıl önce devraldıklarını anlatan Kubilay Bolat, meslekte 20 yıllık tecrübeye sahip olduklarını kaydetti.

Sahura kadar açık olan salonlarında her çeşit içli pide de hazırladıklarını belirten Bolat, paket servisi imkanı da sunduklarını söyledi.

Izgara köfte ve tavuk döner gibi leziz ürünlerini Ramazan ayından sonra müşterileriyle buluşturmaya devam edeceklerini hatırlatan Bolat, “Geleneksel pide çeşitlerimizin tadına varmak isteyen herkesi Gülabibey Mahallesi Nurettinbey Caddesi eski İtfaiye yanı numara 35/C’de hizmet veren Sefa Pide ve Döner Salonu’na davet ediyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021, 18:37