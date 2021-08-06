Sefa, tabletine kavuştu

Çorum Engelsiz Yaşam Derneği, engelli olan Sefa Eren’in tablet isteğini yerine getirdi.

Hayırseverlerin yardımları ile alınan tablet, Dernek Başkanı Ertuğrul Kazak tarafından Sefa’ya teslim edildi.

Başkan Kazak, “Bir engelli çocuğumuzun mutluluğuna şahit olduğumuz için biz de mutlu olduk. Bize ulaşan engellilerin ihtiyaçlarını giderebilmek için elimizden gelen desteği, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki günlerde de imkanlarımız ölçüsünde karşılamaya devam edeceğiz. Engeli ne olursa olsun bütün engelli kardeşlerimizin bizimle irtibat kurmalarını beklemekteyiz.” dedi.