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Turkcell Dijital Satış Noktası ‘Sefam İletişim’ yenilendi.

Celalettin Rumi Keleş’in kurucusu olduğu Sefam İletişim, yenilenen yüzüyle müşterilerinin hizmetinde.

Yenilikler hakkında bilgiler veren Mağaza Müdürü Sefa Keleş, “Yeni konseptimizle faaliyetlerimize devam ediyoruz” dedi.

Turkcell mobil ve internet abonelik işlemlerinin yanı sıra diğer bireysel işlemleri gerçekleştirdiklerini anlatan Sefa Keleş, tüm fatura tahsilatlarını da aynı çatı altında sürdürdüklerini hatırlattı.

Ayrıca akıllı cihaz ve aksesuarlarını da müşterilerinin beğenisine sunduklarını vurgulayan Keleş, “Yenilenen mağazamızı yakından görmek ve hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak isteyen herkesi Yazıçarşı Meydanı Fatih Caddesi numara 3/H’de faaliyet gösteren Sefam İletişim’e davet ediyoruz” diye konuştu.