‘Seher Buluşmaları’ yeniden başladı

RECEP MEBET

Hıdırlık dostlarının yıllardır sürdürdüğü ‘Seher Buluşmaları’, koronavirüs salgını döneminde verilen zorunlu aranın ardından yeniden başladı.

Manevi atmosferiyle ‘Çorum’un Eyüp Sultanı’ olarak bilinen Hıdırlık’ta gerçekleşen ‘Seher Buluşmaları’, Kontrollü Normalleşme Süreci’yle birlikte yeniden hayat buldu.

Subeybi Rumi, Ubeydi Gazi ve Kerebi Gazi gibi sahabelerin yanı sıra Hadis Âlimi Yusuf Bahri Efendi ve bazı Tasavvuf büyüklerinin kabirlerinin yanı başında gerçekleşen buluşma kaldığı yerden devam ediyor.

HIDIRLIK DOSTLARI BULUŞTU

2005 yılından bu yana, her pazar sabah namazı vaktinde başlayan ‘Seher Buluşmaları’, Hıdırlık dostlarını yeniden bir araya getirdi.

Hıdırlık Camii İmam Hatibi Emin Seven’in Kuran-ı Kerim tilaveti ve meâli ile başlayan programda, namaz ve tesbihatın ardından Müezzin Abdullah Akbal tarafından Salat-ı Münciye duası okundu.

İl Vaizi Faruk Özdemir’in Riyâzü’s Salihîn sohbetiyle devam eden program, dua ile sona erdi.

‘ALLAH RAZI OLSUN’

İşrak namazı sonrası cami bahçesinde toplanan cemaate, hayırseverlerin katkılarıyla çay ve simit ikramında bulunuldu.

Akşemseddin Camii ve Kuran Kursları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Celal Alegöz tarafından organize edilen ikramların dağıtımında bazı gönüllüler de görev aldı.

Her yaştan erkek, kadın, genç ve çocukların katılımına açık olan ‘Seher Buluşmaları’ndan bahseden Celal Alegöz, “Bu manevi ziyafete ortak olmak isteyen herkesi pazar sabahları Hıdırlık’a bekliyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 19:21