Şehide hayratlı vefa

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Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba Beldesi kırsalında, teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının arama faaliyeti sırasında infilak ettirilmesi sonucu 2017 yılında şehit olan Çorumlu Uzman Çavuş Sedat Düzgün unutulmadı.



Kaya Paslanmaz sahibi Hasan Kaya, eski çalışanlarından Şehit Sedat Düzgün’ün ismini, Buharaevler Mahallesi’ndeki HGC Petrol Akaryakıt İstasyonu önünde yaptırdığı hayrat çeşmesine verdi.

Hasan Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Geçmiş dönemde işyerimizde edebiyle çalışıp helallik alarak uzman çavuşluk sınavına giren ve görevi sırasında şehit düşen Sedat kardeşimin ismini hayrat çeşmesi ile yaşatmak istedim. Allah, kardeşimizin şehadetini kabul etsin. Şairin dediği gibi, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır!”

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2019, 19:03