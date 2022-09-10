Şehidimiz son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde terör örgütü tarafından düzenlenen Roketatar saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, memleketi Sungurlu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı, 24 Ağustos tarihinde terör örgütü PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen roketatarlı saldırı da yaralandı. İlk olarak Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzm. Çvş. Uçak'cı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. 16 gündür GATA'da tedavi gören Uzman Çavuş Uçak'cı, şehit oldu.

Şehit Uçakcı için sabah saatlerinde GATA'da bir tören düzenlendi. Törene Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Özkul, Altındag Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, askeri yetkililer, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Şehit Uçakcı'nın naaşı daha sonra Helikopterle Sungurlu'ya gönderildi. İlçe stadyumunda Kaymakam Fatih Görmüş, Belediye Başkan vekili Bahri Sezen ve askeri yetkililer tarafından karşılanan şehit Uçakcı’nın naaşı daha sonra Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sungurlu Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Sunguroğlu Mahallesi’ndeki anneevine getirildi. Türk bayraklarıyla donatılan evde gözyaşları adeta sel oldu. Şehidin annesi Fatma Büyüm güçlükle ayakta durabildi. Şehit Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı’nın cenazesi, helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Atatürk Meydanı'na götürüldü.

Cenaze törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Garnizon Komutanı Albay Murat Serdar Emeksiz, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş,Sungurlu Belediye Başkan Vekili Bahri Sezen, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı.

Tören alanında ambulansla getirilen şehidin annesi Fatma Büğüm ve kardeşi Öztürk Uçakcı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktüler. Şehidin cenazesi, Çorum Müftüsü Muharrem Biçer’in ikindi namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazı sonrası, top arabasına bindirilerek vasiyeti üzerine ilçeye bağlı Sarıkaya Köyü’nde toprağa verildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022, 17:34