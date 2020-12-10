Şehidimiz var

Suriye'nin Resulayn kentindeki hain saldırıda Erzincan Jandarma İl Komutanlığında görev yapan Çorumlu Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan, Suriye'nin Resulayn ilçe kırsalında, saat 15.30 sıralarında terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2 jandarma ve 2 yerel kolluk görevlisi şehit oldu, 8 kişi ise yaralandı.

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesi, Suriye-Resulayn Haseke-2 Yol Kontrol Noktasında, bugün saat 15.25 sıralarında, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu; 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 8 jandarma personelimiz de yaralanmıştır" dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020, 20:23