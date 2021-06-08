Şehidimizin adıyla açılacak

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezi açılışa hazır.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yarın saat 11.00’de açılışı yapılacak olan Gülabibey Mahallesinde bulunan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezinde incelemelerde bulundu.

“Şehidimizin adını unutturmayacağız” diyen Başkan Aşgın, “Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017’de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda Şehit olan Şenay Aybüke Yalçın'ın şahadetinin yıl dönümünde şehitimizin adını verdiğimiz Kültür Merkezimizde çalışmalarımızı bitirip açılışa hazır hale getirdik. Kadınlarımızın ve gençlerimizin faydalanabileceği, içerisinde çeşitli kursların olduğu bu merkezimizde öğrenmek ve güzel vakit geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimiz faydalanabilirler. Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezimiz şehrimize hayırlı olsun." dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021, 21:00