Şehidimizin babaocağında yas var

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen hemşehrimiz  Ahmet Topçu'nun Ankara'daki babaevine şehit ateşi düştü.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen hemşehrimiz  Ahmet Topçu'nun Ankara'daki babaevine şehit ateşi düştü.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Ahmet Topçu'nun Ankara'daki babaevine şehit ateşi düştü. Mamak ilçesi Küçükkayaş Mahallesi'nde bulunan şehidin evine giden komutanlar ve emniyet müdürü aileye şehadet haberini verdi. Şehidin evinin önüne taziye çadırı kurularak Türk bayrağı asıldı. Şehidin komşuları ve yakınları eve akın etti.

(İHA)

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