Şehidimizin mezarı çiçeklerle donatıldı

M.BURAK YALÇIN

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın mezarı cenaze töreninin ardından şehit eşleri tarafından çiçeklerle donatıldı.

Cenaze töreninin ardından Çorum Şehitliği’ni ziyaret ederek buna şahit olan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ‘Yeryüzünde bunu yapabilecek başka bir millet yok’ ifadeleriyle duygularını aktararak sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: “Aziz şehidimiz Muhammet Karaçam’ı cennete uğurladıktan sonra akşamüstü şehitliğe gideyim hem dua eder hem de temizlik ve düzenine bakarım dedim. Gittiğimde gördüğüm manzaradan büyük onur ve şeref duydum ve böylesine güzel bir milletin mensubu olmaktan birkez daha gurur duydum” ifadelerini kullandı.

Şehit eşleri şehidimizin kabri başına toplanmışlar ve çelenklerdeki karanfillerle şehidimizin kabrini çiçeklerle donatıyorlar. Yeryüzünde bunu yapabilecek başka bir millet yok. Şehidini, daha önce şehit olmuş vatan evlatlarının eşlerinin bu şekilde uğurladığı bir millete kimse diz çöktüremez.”

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022, 10:40