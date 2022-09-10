Şehidimizin naaşı dualarla Sungurlu'ya uğurlandı

M.BURAK YALÇIN
Şehit Piyade Komando Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı'nın naaşı dualarla Sungurlu'ya gönderildi.
Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) düzenlenen törene Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Özkul, Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Asım Balcı, askeri yetkililer ve şehidimizin yakınları katıldı.
Şehit Ramazan Uçakcı'nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından vasiyeti üzerine kendi köyü olan Sarıkaya Köyü'nde toprağa verilecek.
Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2022, 13:39