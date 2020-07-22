Şehir hayatını bırakıp hayallerinin peşinden gitti

FATİH BATTAR

Çorum’da 11 yıl bir özel şirkette Pazarlama Sorumlusu olarak çalışan 36 yaşındaki Semih Körücekli, şehir hayatından sıkılarak, kendi köyünde sera yetiştiriciliği yapmaya başladı.

3 yıl önce şehir hayatını bırakarak hayallerinin peşinden giden ve Ovasaray köyünde kendisine ait tarlada sera yetiştiriciliği yapmaya başlayan Körücekli, hem ülke ekonomisine katkı sunmanın hem de köy halkına iş imkanı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Eşi ile birlikte günde ortalama 15 saatini serada geçiren Körücekli’nin en büyük hedefi ise Avrupa ve dünya pazarına açılmak.

5 bin metrekare kapalı alanda serada domates ve salatalık üretiminin yanı sıra 20 bin metrekare açık alanda da marul yetiştiren Körücekli, tesisinin kapılarını gazetemize açtı.

11 yıl Çorum’da özel bir şirkette Pazarlama Sorumlusu olarak çalıştığını anlatan Körücekli, şehir hayatından sıkılarak sevdiği işi yapmak ve hayallerinin peşinde koşmak için 3 yıl önce eşi ile birlikte köyüne dönmeye karar verdiğini söylüyor.

3 dönüm arazide devlet desteği almadan tamamen kendi imkanlarıyla bu işe başladığını belirten Körücekli, bugün 5 bin metrekare kapalı alanda domates ve salatalık ile 20 bin metrekare açık alanda marul yetiştiriciliği yaparak Türkiye’nin her yerine yetiştirdiği ürünleri pazarlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

‘EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ EŞİ’

Bu işe başlarken en büyük destekçisinin eşi Asiye Körücekli olduğunu ifade eden Körücekli; “Sera yetiştiriciliği çok zahmet bir iş. Günlük ortalama 15 saatimizi serada geçiriyoruz. Eşim bu işte bana çok yardımcı oldu. Hanımla beraber sabah 05.00’da kalkıyoruz, akşam saat 20.00’a kadar vaktimizi serada geçiriyoruz. Ürünlerimize çocuğumuz gibi bakıyoruz.” dedi.

Yılda ortalama 70 ton domates ve salatalık ile 90 bin adet marul yetiştirdiklerini belirten Körücekli yetiştirdikleri ürünleri Çorum Sebze ve Meyve Hali’ne gönderdiklerini oradan da başta Samsun, Trabzon, Artvin olmak üzere Karadeniz’in bütün illerine pazarlandığını kaydetti.

‘KÖYÜN HANIMLARINA DA İŞ DESTEĞİ SAĞLIYORUZ’

Tesiste ayrıca köyün bayanlarına da iş imkanı sunduklarını dile getiren Körücekli, “Yaklaşık 8 ay boyunca sera işi yapıyoruz. Bu süreçte köyün hanımlarına da iş imkanı sunuyoruz. Ürünlerimizi toplamak için köyün hanımlarına iş teklifi götürüyoruz. Bu sayede köy halkına da ekonomik olarak katkı sağlıyoruz.” diye konuştu.

Çok zahmetli bir iş olmasına rağmen işini severek yaptığını anlatan Körücekli, şehir hayatından sıkılan, iş bulmakta zorlanan gençlerin de bu işi yapabileceğini söyledi.

Körücekli; “Günümüzde artık köylerde gençler kalmadı. Herkese şehire yerleşti. Köydeki imkanları bırakıp, şehirde asgari ücrete çalışıyorlar. Oysa köyde iki tane ineğe baksalar asgari ücretten daha fazla para kazanacaklar ama şehir hayatı gençler için daha cazip geliyor. Biz ise şehir hayatından sıkılıp köyümüze dönmeye karar verdik. Çok da mutluyuz. Eşim ile birlikte köyde mutlu bir hayatımız var.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2020, 20:20