‘Şehir içi trafiği rahatlatacak projelere destek talebi’

FATİH AKBAŞ

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valilik ve Belediye’yi ziyaret etti.

İlk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, burada Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri tarafından karşılandı ve daha sonra Valilik Özel Defterini imzaladı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette Vali Mustafa Çiftçi, Bakan Karaismailoğlu’na Çorum hakkında brifing verdi. Ziyaretin sonunda ise Valilik önünde toplu hatıra fotoğrafı çekinildi.

Sonrasında Çorum Belediyesi’ni ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu Belediye’ye gelişinde Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından çiçekle karşılandı. Basına kapalı olarak yapılan ziyarette Başkan Aşgın, belediyenin projeleri hakkında Bakan Karaismailoğlu’na bilgi vererek, şehir içi trafiğin rahatlatılması için hayata geçirecekleri farklı seviyeli kavşak ve diğer projelerle ilgili destek istedi.