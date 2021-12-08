Şehir şebekesine önümüzdeki günlerde bağlanacak

Çorum'un su sorununu çözecek Koçhisar İsale Hattı'nda son kaynak yapıldı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un susuz kalmaması için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, 53 kilometre uzaklıktaki Koçhisar Barajı suyunu Organize Arıtma Tesisi’yle buluşturacak olan isale hattının son kaynağını yaptıklarını söyledi.

Maslak ve terfi istasyonunda küçük birkaç iş kaldığını belirten Aşgın, Koçhisar İsale Hattı’nın şehir şebekesine önümüzdeki günlerde bağlanacağının müjdesini verdi.