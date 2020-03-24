‘Şehir ve ilçe girişlerinde önlem alınmalı’

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorum'da koronavirüse karşı mülki idare amirlerinin üst amirliğe değil şehrin şartlarına göre hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Çorum’da koronavirüs tedbirleri konusunda mülki idare amirliğinin, üstten talimat gelmesini beklemeden şehrin şartlarına göre hareket etmesi gerektiğini belirten Özsaçmacı, “Çorum’da bütün önlemlerin alınmaya çalışıldığı gözlemlenmekle birlikte özellikle belediyelerimizin oldukça özverili çalışmaları memnuniyet vericidir. Ancak mülki idare amirliğinin yeterince ciddiye aldığı söylenememektedir. Üst amirliğinden talimat gelmesini beklemek yerine şehrimizin şartlarına göre davranılması gerekmektedir.” dedi.

KÖYLERE GÖÇE DİKKAT ÇEKTİ

İlçelerden ve köylerden gelen bilgilerin süreci olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Özsaçmacı, şu açıklamayı yaptı: “Bu nedenle bir an önce önlem alınması gerekmektedir. Kamuoyunun ve halkımızın dikkatine coronavirüs tehdidi yoğunlaştığında özellikle bu hafta olmak üzere büyük şehirlerden ve başka yerleşim yerlerinden ilimize, ilçelerimize, köylerimize çok fazlaca tersine göç meydana gelmektedir. Halen de gelişler devam etmektedir. Bu gelişler kontrolsüz ve karantinasız devam etmektedir. Son birkaç günde duyduğumuz pozitif sonuçlar bu kişilerin temaslarını göstermektedir. Mülki idare amirliklerinin kontrolsüz tersine göçleri disiplin altına alması gerekmektedir. Köyler, tertemiz havası, doğal insanları var diye tercih ediliyor ancak gelenlerin oralara da bulaştırma olasılıkları oldukça yüksek. İlçelerimizden gelen haberlere bakılırsa dışardan gelenler hızla artmakta. En azından şehre girişlerde, ilçelere girişlerde bu önlemler alınabilir. Geçen hafta yurt dışından gelenlerin karantinası konuşulurken bugün bir başka şehirden kontrolsüz yer değiştirme nedeni ile bütün dikkatimiz dağılabilir. Tersine göç kontrol altına alınmalı. Lütfen bu konuya önlem alalım.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2020, 15:48