Şehirlerarası otobüslerde sınırlama kaldırıldı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yüzde 50 az yolcu ile seyahat eden otobüs firmaları bundan sonraki süreçte tüm koltuklarını müşterilerine satabilecek.

Pandemi nedeniyle şehirler arası otobüslerde başlayan yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı. Buna göre otobüsler artık ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edecekler. Normalleşme sürecinin ardından belirlenen bölgelerde, şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlamasının kaldırıldı. Bu gelişmenin iç turizmde canlanmanın önünü açması bekleniyor.

Salgının başladığı ilk günlerden itibaren toplu ulaşım araçlarında sosyal yaklaşma mesafesi kapsamında % 50 kapasite ile çalışma zorunluluğu getirilmişti.