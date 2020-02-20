Şehirlerarası yolcu otobüslerine sıkı denetim

FATİH AKBAŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde hem denetim yaptı hemde sürücüler ile firma sahiplerine uyarılarda bulundu.

Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Feyzullah Dursun beraberinde trafik ekipleri ile birlikte Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde denetim ve bilgilendirme yaptı.

2020 yılı içerisinde alınacak trafik tedbirlerine ilişkin, karayollarında trafik güvenliğinin sağlanarak trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla Trafik Birimleri tarafından bir dizi faaliyetlerin yürütüldüğünü kaydeden Feyzullah Dursun, “Trafikte yer alan kişi ve tüm kuruluşların doğru bilgilendirilmesi ve karşılıklı bilgi akışı sağlanarak trafikteki sorunların çözümüne yönelik adımlar atılması büyük önem arz etmektedir. 2019 yılı itibariyle ülkemizdeki yolcu taşımacılığının yaklaşık %89'unun karayoluyla yapıldığı ve 2020 yılında karayollarında otobüs sirkülasyonunun daha da artacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda özellikle şehirlerarası yolcu taşımacılığının daha düzenli ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi ve bu araçların karışmış olduğu kazalar ile can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla denetimler ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır” dedi.

Emniyet Amiri Feyzullah Dursun denetimde, yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri alınması, şoförlerin uygun hızda seyretmeleri ve hız ihlali yapmamaları, yeterli sayıda şoförün yolculuk esnasında araçlarında bulundurmaları, şoförlerin yorgun, uykusuz araç kullanmalarının önlenmesi, çalışma sürelerinin kaydının tutulması, sefere çıkış sırasında şoförlerin ve yolcuların emniyet kemeri takmaları yönünde tavizsiz olmaları, host/hosteslerin bu uyarıları seyahat süresince daha sık yapmaları ve bu durumu muhafaza etmeleri, sürücü seçiminde titiz davranılması ve yol deneyimine sahip şoförlerin çalıştırılması, şoförlerin yol koşullarını bilmedikleri güzergâhlara gönderilmemesi, otobüslerin sefer öncesinde veya haftada bir kez uygun lastik kullanımı başta olmak üzere araç ve sürücülerin yeterliliklerinin kontrol edilmesi, 10 numara yağ kullanılmaması, ısıtıcıların kaldırılması gibi konular hakkında işletme sahipleri, şoförler ve yolculara uyarılarda bulundu.

Dursun, firma sahiplerine yönelik, vatandaşların can mal güvenliğinin korunması için huzur ve güven içinde seyahat edebilmelerini temin etmek amacıyla trafik denetimleri devam edeceğini de belirtti.