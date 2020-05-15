Şehirlerarası yolculuk dudak uçuklatıyor!

FATİH BATTAR

Koronavirüs dolayısıyla otobüs bilet fiyatlarına %200’e varan zam yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında kısıtlı sayıda yolcu yolcu götürmek zorunda kalan otobüs firmaları çareyi zam yapmakta buldu.

Çorumluların en çok seyahat ettiği iller olan İstanbul-Ankara-Samsun için otobüs bilet fiyatları dudak uçuklatıyor. Çorum-Ankara 150 TL, Çorum-İstanbul 350, Çorum-Samsun 100 TL’den satış yapılıyor.

Bu durumdan hem otobüs firmaları, hem de vatandaşlar yakınıyor. Vatandaşlar bilet fiyatlarının çok pahalı olduğunu belirtirken, otobüs firmaları ise Koronavirüs dolayısıyla İstanbul, Ankara, Samsun, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlere sadece Valilik’ten seyehat izin belgesi alan vatandaşları taşıyabildikleri için fiyatların bu şekilde ayarlandığını söylüyor.

Otobüslerde vatandaşların Koronavirüs tedbirlerine kapsamında Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yolculuk yaptığını ve yolcular için her türlü önlem alındığını belirten firmalar, yolcu kapasitesinin yarı yarıya düştüğü için fiyatların normal olduğunu belirtiyor.

ANKARA’DAN ÇORUM’A GELMEK 250 TL

Virüsten önce Çorum- Ankara bilet fiyatı 40 TL iken bugün 150 TL’den satılıyor. Ankara’dan Çorum’a gelmek isteyenler için bu durum biraz daha pahalıya patlıyor. Edinilen bilgilere Ankara’dan Çorum’a gelmek isteyen için bilet fiyatlarının 250 TL’ye kadar çıktığı öğrenildi.

Çorum’dan Ankara’ya hastalığı için gitmek zorunda kalan bir vatandaş, Ankara’dan Çorum’a dönüşünde bilet fiyatının 250 TL olduğunu görünce hayatının şokunu yaşarken, vatandaşlar normalleşme sürecine girdiğimiz şu süreçte virüs tehlikesinin bitmesini, seyehat kısıtlamasının kalkmasını ve bilet fiyatlarının normale dönmesini dört gözle bekliyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 18:02