Şehit aileleri, mevlit harcamalarını bağışa çevirdi

EROL TAŞKAN

Çorumlu şehit aileleri, şehitleri için okutacakları mevlidin tutarını Çorum Belediyesi Gıda Bankası’na bağışlama kararı aldı. Alınan kararla birlikte ilk bağış, Şehit Uzman Çavuş Habib Gökce’nin eşi Kübra Gökce tarafından yapıldı.

20 Nisan 2016’da Şırnak’ta çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Habib Gökce’nin eşi Kübra Gökce, her yıl eşi için okuttuğu mevlit yerine bu yıl Çorum Belediyesi Gıda Bankası’na eşi adına bağışta bulundu.

Korona salgınından dolayı bu yıl mevlit yapmayıp, bağış yapmaya karar verdiğini iade eden şehit eşi Kübra Gökce, 1800 paket makarnadan oluşan bağışını, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’a teslim etti.

Bu bağışın kendilerini daha mutlu ettiğini dile getiren Kübra Gökce, “İnşallah bunun devamı da gelir örnek olur.” dedi.

Çorum Şehit Aileleri Dernek Başkanı Galip Deniz de bağış sırasında hazır bulundu. Şehit aileleri olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu duruma duyarsız kalamayacaklarını dile getiren Galip Deniz, “Gün milli birlik ve beraberlik günü. Tarihe baktığımız zaman biz bu zorlu günleri milli birlik ve beraberlik içinde aşmışız. Ben bir şehit babası olarak kardeşimizin yaptığı bu anlamlı bağışa, tüm şehit aileleri adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da yaptığı konuşmasında, yaşanan bu zor sürecin en anlamlı bağışının gerçekleştiğini söyledi.

Candan, “Şehit aileleri derneğimiz bir karar aldı, her yıl şehitlerimizin şehadet yıldönümünde yapmış oldukları mevlit harcamasını, ayni bağış olarak gıda bankamıza bağışlama kararı aldılar. Bu yaklaşım bizi çok duygulandırdı. Birlik ve beraberliğimize bu çok anlamlı katkı için hem şehidimizin kıymetli eşine ve dernek başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2020, 19:45