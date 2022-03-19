Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi

M.BURAK YALÇIN

Çorum Valiliği’nce 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107’nci yıldönümü münasebetiyle şehit aileleri ve gaziler için yemek programı düzenlendi.

Dün akşam Altınkaya Arena’da gerçekleşen programa Vali Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkan Vekili Murat Günay ile şehit ve gazi yakınları katıldi.

Çorum Müftülüğü korosunun dinletisi ile başlayan program da Vali Mustafa Çiftçi bir konuşma yaptı.

Tüm şehitleri rahmetle andığını ifade eden Vali Çiftçi, “Eğer bugün bu topraklarda rahat bir şekilde yaşayabiliyorsak, günde 5 vakit semalarımızda ezan sesleri çınlıyorsa, bu topraklarda alnı açık, başımız dik bir şekilde yaşayabiliyorsak en büyük pay şehitlerimizindir. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunun farkındayız. Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Bu bedeli şehitlerimiz kanlarıyla, canlarıyla ödediler, kahraman gazilerimiz hayatlarını ortaya koydular ve bize armağan ettiler. Bize düşen görev onların bize emanet ettiği vatanın gelişmesi, yücelmesi için daha fazla çalışmak ve gayret etmek ve onlara yaraşır birer nesil olmak en büyük görevimizdir” dedi.

Vali Çiftçi’nin konuşmasının ardından Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Galip Deniz, şehit çocuğu ile birlikte Çiftçi’ye çiçek takdim etti.

İl Müftüsü Muharrem Biçer’in yaptığı duanın ardından program sona erdi.