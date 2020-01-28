Şehit ailelerinden ısıtan yardım

Çorum’da Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneği tarafından başlatılan ‘Bir Çocuk da Sen Sevindir’ projesi kapsamında ilköğretim ve Kur’an kurslarında eğitim gören 68 çocuğa kışlık mont ve bot yardımı yapıldı.

Dernek Başkanı Galip Deniz, başlattıkları sosyal sorumluluk projesi ile okullardaki yardıma muhtaç öğrencilere ulaşarak eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını söyledi. Bu proje kapsamında, kış şartlarında dahi bot ve mont olmaksızın okula gelip giden öğrencilere ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Deniz, ilk etapta hayırseverlerin de katkıları ile 68 çocuğun mağazalara götürülerek kendi beğendikleri mont ve botları aldığını söyledi.

Deniz, "Bizler toplumun her alanında şehrimize ve ülkemize destek vermek için çalışmaktayız. Özellikle de kışın zorlu şartlarında küçük de olsa öğrencilerimize yardımda bulunarak kışı sıcak geçirmelerini sağlamaya çalıştık. Dağıttığımız bot ve montların bir nebze de olsun onların sevincine vesile olmasını istiyoruz." dedi.

Yardımların süreceğini ifade eden Galip Deniz, hayırseverlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederken, ‘Bir Çocuk da Sen Sevindir’ projesine destek vermek isteyenlerin Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneği ile iletişime geçebileceğini dile getirdi. (Haber Merkezi)