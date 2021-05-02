Şehit ailelerinden kanser hastalarına yardım kartı

Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği, kanser tedavisi gören ihtiyaç sahibi aileler ve çocuklarına yardım kartı dağıttı.

Dernek Başkanı Galip Deniz ile şehit eşleri ve annelerinden oluşan dernek yöneticileri, Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini (KANDER) ziyaret etti. KANDER Başkanı Hülya Karabıyık ile görüşen Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, Ramazan ayında zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışan kanser hastaları ve çocuklarına bir nebzecde olsa yardımcı olmak istediklerini söyledi. Deniz, ayrıca, otizmli, engelli ve kanser hastası çocuklar için dernek olarak bir proje hazırladıklarını, bu doğrultuda özel çocuklara destek vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Karabıyık ise çok anlamlı buldukları desteklerinden dolayı Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Özellikle kanser hastalarının böylesi anlamlı desteklerle moral ve motivasyonlarının daha da yükseleceğine inandığını ifade eden Karabıyık, dernek olarak yaklaşık 10 yıldır büyük bir özveriyle kanser hastalarının yanlarında olduklarını dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021, 21:17