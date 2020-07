Şehit ailelerinden teşekkür geldi

HURŞİT BOZKURT

15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde düzenlenen Şehit Emanetleri Sergisi için Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz'den teşekkür geldi.

Galip Deniz, 15 Temmuz'da açılışı gerçekleştirilen sergiden duydukları memnuniyetini ifade etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere, sergiye şehitlerinin emanetlerini veren şehit ailelerine, belediye çalışanlarına ve açılışa katılan protokol üyelerine teşekkür eden Galip Deniz, şunları söyledi; "15 Temmuz 2020 günü açılışını gerçekleştirdiğimiz sergimizin açılmasında yüreğiyle emeğiyle bizlere destek veren, açılması için her türlü imkanı seferber eden, onurumuza onur, gururumuza gurur katan, tarih boyunca her türlü ihanet ve hainliğe karşı birlik ve beraberlik ruhuyla dimdik duran bir milletin dik duruşunun sembolü olan bu eseri Çorum'a kazandıran başta Sayın Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'a, her dakikasında yanımızda bulunan Başkan Yardımcımız Sayın İsmail Yağbat'a, Kültür Müdürümüz Sayın Hasan Tomuk'a, İç Mimarımız Bahar hamına, özellikle mesai mefhumu dinlemeden yüreğiyle ve emeğiyle bu eserde büyük katkısı olan sevgili kardeşim Bilgehan beye, en önemlisi bu güzel esere şehitlerden kalan nadide emanetler ile destek veren şehit ailelerine, böyle bir günde bizleri yalnız bırakmayan Çorum protokolüne ve tüm Çorum halkına canı gönülden teşekkür eder, şükranlarımı sunarım."

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2020, 21:08