Şehit analarına vefa

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Türk Kızılayı Çorum Şubesi, şehit aileleri ile hashibal ziyaretleri düzenledi.

Kızılay Kadın Kolları üyeleri, vatan savunmasında evlatlarını şehit veren annelere vefa örneği sergiledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe Kızılay Kadın Kolları Başkanı Fatma Paşaoğlu ile bazı gönüllüler katıldı.

Şehit Kamil Kaya ve Şehit Habib Gökçe’nin annelerini evlerinde ziyaret eden Kızılay gönüllüleri, aileler için hazırladıkları hediyeleri sundular.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren şehit anneleri, Kızılay Kadın Kolları üyelerine teşekkür ettiler.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2020, 20:10