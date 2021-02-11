Şehit annesinin isteği oldu

Sungurlu ilçesi Sarıkaya Köyü’nde yaşayan şehit annesinin isteği yerine getirildi, evinin önündeki sokak lambası değiştirildi.

Çorum'da 88 yaşındaki şehit annesinin yaşadığı evin önündeki yanmayan sokak aydınlatma lambasını değiştirmeyen ve aileye yönelik incitici sözler söyleyen elektrik dağıtım şirketi, kamuoyundan gelen yoğun tepkiler sonrası aydınlatma lambasını tekrar yaktı.

Yaşanan üzücü gelişmeye sert tepki gösteren Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, “08-02-2021 tarihinde ilimiz Sungurlu ilçesi Sarıkaya Köyü’nde elektrik direği lambası değişimi sebebiyle bir YEDAŞ görevlisinin şehidimiz Lokman Tıknazoğlu’nun kıymetli annesine yaptığı davranışı ve “Şehit ailesi olmanız beni ilgilendirmez” diyerek sarf ettiği sözleri şahsım ve derneğim adına şiddetle kınıyorum." dedi.

Olayı öğrendikleri andan itibaren konunun ilgili makamlara bildirildiğini belirten Galip Deniz, yanmayan sokak aydınlatma lambasının gerek Sungurlu Kaymakamlığı, gerek Çorum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve şehit kardeşlerinin şahsi girişimleri ile akşam saatlerinde başka görevliler tarafından değiştirildiğini açıkladı.

‘ŞEHİT ANNESİNE SÖYLENENLER OĞLUMA SIKILAN KURŞUNDAN FARKSIZ’

Deniz, açıklamasının devamında şunları söyledi: “Elbetteki şahsın yaptığı terbiyesizliği ve şuursuzluğu tüm kuruma mal edecek değiliz. Ancak ilgili kurumun bu personel hakkında gerekli işlemi yapacağına da inanıyoruz ve inanmak istiyoruz. Biz şehit ailelerine göre bu haysiyetsiz davranışta bulunan şahsın maalesef şehitlere ve devletin ‘şehidimin emaneti’ diyerek sahip çıktığı ailelere, bir şehit annesine söylediği sözlerin yıllar önce oğluma sıkılan hain kurşunlardan farkı yoktur. Bu sebeple bu şahsı önce Allah’a sonra da bu konuda hassas olduklarına inandığım, inanmak istediğim YEDAŞ yönetimine havale ediyorum. Konu derneğimiz tarafından da hassasiyetle takip edilecektir. Bu meyanda haberler üzerine olaya haklı tepkilerini dile getiren ve bizlere destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür eder şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 17:39