Şehit babası isyan etti

M.BURAK YALÇIN

Hakkari Çukurca'da 2016 yılında Çorumlu Jandarma Astsubay Bekir Eren Deniz’in de aralarında bulunduğu 8 askerimizi şehit eden terörist serbest bırakıldı. Karara şehidimizin babası Galip Deniz isyan etti.

2016 yılının Temmuz ayında Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerin yol kontrolü yapan güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda 8 askerimiz şehit olmuştu.

Çorumlu şehidimiz Jandarma Astsubay Bekir Eren Deniz'in babası aynı zamanda da Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı olan Galip Deniz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak saldırıda yer alan bir teröristin daha sonra teslim olduğu için bütün suçlardan beraat ettiğini ve serbest bırakıldığını duyurdu.

‘BİR KEZ DAHA EVLAT ACISI YAŞATTINIZ’

Karara sert tepki gösteren Galip Deniz, yetkililere ‘Ben şehidimin kabrine nasıl ve hangi yüzle gidiyim. Bugün bize bir kez daha evlat acısı yaşattınız’ diye isyan etti.

‘BU SAATTEN SONRA BİZE ŞEHİT EDEBİYATI YAPMAYIN’

Karara susanları da eleştiren Deniz, şunları söyledi: “Adalet Bakanlığı susuyor, İçişleri Bakanlığı susuyor, Milli Savunma Bakanlığı susuyor, evimiz, yuvamız dediğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri susuyor, şehit edebiyatı yapan siyasetçiler susuyor, sivil toplum kuruluşları susuyor, bu isim altında kurulan dernekler susuyor. Daha doğrusu millet susuyor. Kimse bu saatten sonra bize şehit edebiyatı yapmasın. Lütfen içimizi kanatmayın.”

'ŞEHİTLERİMİZ SİZE HAKKINI HELAL ETMİYOR'

Serbest bırakılan teröriste mahkemenin tazminat hakkı verdiğini de aktaran Deniz, ‘Kararı veren mahkeme huzura erdiniz mi? Allah’tan şehitlerimizi suçlamadınız. Dilerim Allah’tan o şehitlerin kanlarında boğulursunuz. Gezicileri savunan siyasiler şehitlere gelince susuyorsunuz. Dilerim şehitlerin kanlarında boğuşursunuz. Diyarbakır’a gitmek için yarışanlar söz konusu şehitler ve aileleri olunca sesiniz çıkmıyor. Dilerim şehitlerin kanlarında boğulursunuz. Laf olsun diye ‘şehit ailelerinin yanındayız’ diyen zatı muhteremler. Dilerim şehitlerin kanlarında boğulursunuz. Ben bu kararı şehidimizin kabrine takacağım. Belki utanırsınız. Eğer utanmanız varsa hoca soruyor ya ‘haklarınızı helal ettiniz mi’ diye. Emin olun onlar sizlere hakkını helal etmiyor. Yerim belli dava açabilirsiniz. Hiç önemli değil. Şehit babası olarak başım yerde gezdikten sonra ne önemi var. Adalet yine yanılttı bizi. Biz devlet şehidinin hesabını sorar kanını yerde bırakmaz dedik ama maalesef.” Sözleriyle tepkisini dile getirdi.