Şehit babası kalbine yenildi

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Şehit Uzman Çavuş Cemal Ünlü’nün babası Ali Ünlü (65), geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Bayat ilçesi Yeni Mahalle sakinlerinden Hatice Ünlü’nün eşi, Kamil ve Osman Ünlü’nün ağabeyi, Şehit Cemal Ünlü ve merhum Cemil Ünlü’nün babası, Alalin Mahir’in oğlu Ali Ünlü yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Tepebayat Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
HAKİMİYET, Ali Ünlü’ye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 18:57