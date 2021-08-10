Şehit babasının akülü sandalye sevinci

Çorum’un merkeze bağlı Feruz köyünde ikamet eden şehit babası Elvan Düzgün’e İl Özel idaresi tarafından akülü sandalye bağışı yapıldı.
2017 yılında Şırnak’ta terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Sedat Düzgün’ün babası Elvan Düzgün’e akülü tekerlekli sandalye bağışı yapıldı.
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yürümekte zorlanan Elvan Düzgün’e tam teşekküllü hastaneden alınan ‘akülü tekerlekli sandalye kullanması uygundur’ sağlık raporuna istinaden akülü aracı teslim edildi. Akülü aracına kavuşmanın sevincini yaşayan Düzgün, aracın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.