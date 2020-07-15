M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ’Şehit Emanetleri Sergisi’ açıldı.

Bugün gerçekleşen serginin açılışına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, İl Garnizon Komutanı Çetin Öcal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Çorum Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz, şehit aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

DENİZ’DEN ESERİ KAZANDIRANLARA TEŞEKKÜR

Programda konuşma yapan Çorum Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz, eseri kazandıranlara teşekkür ederek, “Burası “evladım anasız, babasız olur ama vatansız olamaz” diyen bir ecdadın aynı duygu ve düşüncelerle şehadete koşan torunlarının sembolüdür. Burası Çanakkale’de cepheye giderken geri dönmeyi düşünmeyen 15’lilerin, 15 Temmuz’da meydana çıkarken dönmeyi düşünmeyenlerin, operasyonlara giderken dönmeyi düşünmeyen torunlarının sembolüdür. Kısaca burası tarihi boyunca bütün ihanetlerle karşı karşıya gelmiş bir milletin dik duruşunun sembolü halindedir” dedi.

AŞGIN: BAYRAK OLDUK İNMEDİK, ŞEHİT OLDUK ÖLMEDİK

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da 15 Temmuz’un önemli bir tarih olduğunu belirterek, “Malazgirt Zaferi, İstanbul’un Fethi, Çanakkale Destanı, 19 Mayıs 1919, 30 Ağustos nasıl bizim için özelse 15 Temmuz’da Türk milleti için çok önemli bir tarih. Bu milletin yeniden dirilişinin, yeniden gaza ruhunun yine tüm dünyaya gösterildiği bir tarihtir. 15 Temmuz’da bayrak olduk inmedik, ezan olduk dinmedik, şehit olduk ölmedik” diye konuştu.

KAYA: MİLLETİMİZ YENİDEN KURTULUŞ DESTANI YAZDI

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise 15 Temmuz’da bu milletin yeniden bir kurtuluş destanı yazdığını söyleyerek, “15 Temmuz, ezan seslerinin silah seslerine, tank seslerine galip geldiği gündür. Nasıl Malazgirt’te, Çanakkale’de bir zafer kazanmışsak o zaferlere eş değer bir zaferdir” ifadelerini kullandı.

CEYLAN: ŞEHİTLERİMİZE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da bu günlerin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi: “O gece Çorum her rengiyle bir olarak tek yumruk halinde bayrak, ezan, toprak için mücadele etti. Biz de buna şahitlik ettik. 251 şehidimize Allah rahmet eylesin. Onlara çok şey borçluyuz. Bu ülke üzerinde oyun oynanmaya devam edecek. Tarihte de böyle olmuş ama milletimiz hiçbirine pabuç bırakmadı, bırakmayacakta.”

Son olarak kürsüye gelen Vali Mustafa Çiftçi ise huzur ve güvenlik içinde yaşıyorsak bunun sebebinin şehitler olduğunu vurgulayarak, “Şehitlerimiz yüzlerce yıldır bu aziz vatanda huzur, güvenlik içinde yaşamamızı borçlu olduğumuz kutsal insanlardır. Şehitler, kutsal bildiği değerler uğruna canından, malından geçen serdengeçtilerdir. Bu yüzden cennetle müjdelenmişlerdir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı.

Çorum Şehit Aileleri Derneğinin de katkılarıyla 15 Temmuz Şehitler Müzesi’nde açılan sergide Çorumlu şehitlerin emanetleri sergileniyor.

Şehitler için ayrılan bölümlerde sergilenecek eşyalar arasında şehitlerin üniformalarından, şehit olduklarında üzerlerinden çıkan eşyalar ve ailelerine gönderdikleri mektuplar yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2020, 17:02