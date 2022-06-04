Şehit Gazi Derneği’nden Hakimiyet’e büyük onur

HABER/YORUM:EROL TAŞKAN

Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Yeşildağ ve Ramazan Akçay misafirimiz oldu.

Her daim gönlümüzün başköşesinde yerleri olan şehit yakınları ve gazilerimiz, varlıklarıyla bizi onurlandırdıkları gibi gazetemize layık gördükleri teşekkür plaketiyle de onlara karşı hissettiğimiz muhabbet, saygı ve samimiyetimizi bir kez daha zirveye taşıdılar.

Şehit ailesi ve gazi olmaktan kaynaklı, cennetlik nişanını omuzlarında onurla taşıyan misafirlerimiz gazetemiz için çok derin anlamlar taşıyan hediyeleriyle ve gönüllerinde bizlere açtıkları samimiyetle, gazetemizi ve bizleri bir kez daha şereflendirdi.

Bu aziz vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimiz baştacımız, gazilerimiz onurumuz, geride bıraktıkları aileleri şerefimiz ve namusumuz olmaya devam edecektir.

Milli ve manevi değerleri kendisine kıble sayan Hakimiyet, değerlerini başında taç yapıp onurla taşıyan herkesin emrine amadedir.

Değerli misafirlerimizin şahsında tüm şehit yakınlarını ve gazilerimizi hürmet ve minnetle selamlıyorum.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2022, 10:50