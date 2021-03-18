Şehit kızından duygulandıran mektup

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Şehitlik’te anma töreni düzenlendi. Törende 2016 yılında Şırnak’ta terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Habip Gökçe’nin kızı Miray Şah’ın babasına yazdığı mektup herkesi ağlattı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehit babasının mezarını ziyaret eden küçük kız, mezara gül bırakarak dua etti.

Minik Miray’ın babasına yazdığı mektubu görenler duygulanırken, küçük kızın mektubunda ‘Seni çok özledim’ sözleri yürekleri dağladı.

İşte küçük Miray’ın o duygusal mektubu;

“Bu benim sana ilk mektubum. Seni çok seviyorum babam. Ben okuma-yazma öğrendim. 6 6 yaşındayım. Seni çok özledim. Seninle gurur duuyuyorum, çünkü sen benim kahramanımsın. Canım babacım sana söz veriyorum seni gibi yardımsever olacağım. Annem ile birlikte bende adını yaşatacağım. İleride senin gurur duyacağın işler yapacağım. Sana çok dua ediyorum benim güzel yüzlü babam. Annem de ben de seni çok seviyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 10:41