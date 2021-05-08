Şehit oğlunun yanına defnedilecek

FATİH BATTAR

Çorumlu şehit annesi Satı Kocatürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2018 yılında İstanbul'da Üsküdar'da elim bir kaza sonucu şehit düşen Üzeyir Kocatürk'ün annesi Satı Kocatürk, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Merhumenin cenazesinin yarın İstanbul'da şehit oğlunun yanına gömüleceği öğrenildi.

Şehit Üzeyir Kocatürk'ün Ümraniye’de çarşı ve mahalle bekçiliği yaptığı ve 2018 yılında Üsküdar’daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde elim bir kaza sonucu şehit düşmüştü.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021, 18:06