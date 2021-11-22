Şehit öğretmen mezarı başında anıldı

FATİH BATTAR

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, 1993 yılında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü üyeleri tarafından şehit edilen öğretmen Fatih Tekin'in kabrini ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, öğretmen ve öğrencilerle birlikte merkeze bağlı Elköy köyüne giden Sarı, şehit öğretmen Fatih Tekin'in mezarı başında dua etti.

Tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Kır, , şehit öğretmenler Fatih Tekin ve Aybüke Yalçın'ın başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenleri rahmetle andığını ifade etti.

ŞEHİT ÖĞRETMEN FATİH TEKİN KİMDİR?

01.03.1965 tarihinde Çorum'da doğan ve bekâr olan Fatih Tekin'in babası Recep, annesi Zülfer'dir. Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunu Fatih Tekin, Diyarbakır ili Kulp ilçesi Ağaçlı Nahiyesi'nde öğretmen iken, 25.10.1993 tarihinde dört arkadaşı ile birlikte şehit edilmiştir. Adı, Çorum'da çıraklık eğitim merkezine verildi.