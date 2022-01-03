‘Şehit olmayı çok istiyordu’

FATİH AKBAŞ

TOKİ Şehit Mustafa Avcu İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen programda 15 Temmuz şehidi Mustafa Avcu’nun babası Ayhan Avcu oğlunu anlattı.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Aynı zamanda Güneydoğu terör gazisi de olan Ayhan Avcu, oğlunun 15 Temmuz akşamı FETÖ’nün hain darbe girişimini öğrenir öğrenmez yatsı namazını kılıp dışarı çıktığını ve Kızılay'a gittiğini belirterek, “Yanında arkadaşı da vardı. Evden çıkarken annesinin elini öpmeyi unutunca geri dönerek annesinin hem elini öptü hem de vedalaşıp helalleşti. Kızılay'da darbeci hainler tarafından vurulan Mustafam, arkadaşının anlattığına göre Kelime-i Şehadet getirerek son nefesini verdi.

Mustafam şehit olmayı günahsız ölmeyi çok isterdi. Allah duasını kabul etti. Ramazan ayından sonra annesine 'Ramazandan çıktık, günahsızız, anne tam ölme zamanı' demiş. Dünya ile ilgili hiçbir planı yoktu. Çok arzuladığı şehadete 15 Temmuz gecesi kavuştu.”dedi.

Program şehitler için dua edilmesinin ardından sona erdi. Etkinliğe Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar, TOKİ Şehit Şükrü Özyol İlkokulu-Ortaokulu ile Şehit Mustafa Avcu İmam Hatip Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

15 Temmuz'un en genç şehitlerinden biri olan 21 yaşındaki şehit Mustafa Avcu, Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisiydi. Avcu, Genelkurmay önünde açılan ateş sonucu kalbinden vurularak şehit edildi. 18 Temmuz Pazartesi günü memleketi Çorum merkeze bağlı Karadona köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ismi daha sonra Akkent Mahallesi’nde bulunan İmam Hatip Ortaokuluna verildi.