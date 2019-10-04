Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

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Çorumlu polis memuru Tezcan Koç (49), görevi başında geçirdiği beyin kanaması sonucu Ankara’da şehit oldu.



Türkiye’nin ilk kadın yunus polislerinden olan Tezcan Koç, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Koç’un vefatı, ailesi ve meslektaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu.

YSE’den emekli merhum Yaşar ve Emine Koç’un kızı, Tezer, Türkan ve Bekir Koç’un kardeşi, Zekiye ve Kazım Alkan’ın yeğeni olan Koç için dün Çorum’da cenaze töreni düzenlendi.

Törene Ankara ve Çorum’dan Emniyet Teşkilatı yöneticilerinin yanı sıra Koç’un mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merhumenin cenazesi ikindi namazını müteakiben Ulucamii’de kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.



HAKİMİYET, Tezcan Koç’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.