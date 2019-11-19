Şehit ve gazi ailelerinden organ bağışı

Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz ve dernek üyeleri organ bağışı haftasında örnek bir davranışa imza atarak organlarını bağışladılar.

Organlarını bağışlamak için İl Sağlık Müdürlüğü’nde İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ile görüşen dernek başkanı Galip Deniz ve dernek üyeleri, organ bağışının önemine dikkat çekti.

Organ bağışı konusunda toplumun duyarlı ancak yine de bağış sayısının yeterli olmadığını ifade eden İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı; bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğini belirterek; “İl Sağlık Müdürlüğü olarak organ bağışı konusunda faaliyetlerimiz sürekli devam etmektedir. Organ bağışı konusunda toplumun tüm kesimine büyük görevler düşüyor. Bugün yapmış olduğunuz bu örnek davranış ve oluşturduğunuz farkındalık için sizlere çok teşekkür ediyorum.” dedi.

İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Arif Pilgir ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dt. Emine Paydar, şehit yakınları ve gazilerimize organ bağışı kartlarını takdim ettiler.