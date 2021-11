‘Şehit ve gazilerimiz istikbalimizin teminatı’

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

İnsani Değerler Platformu (İDP), Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

İDP yönetimi, dernek başkanlığı görevine getirilen Adem Mert’i tebrik edip başarı dileklerini iletirken, Platform olarak her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

‘ŞEHİT AİLESİNE YAPILAN HAKARET KABUL EDİLEMEZ’

Ziyarette konuşan İDP Dönem Sözcüsü Adem Arslan, Bingöl’de şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a da tepki gösterdi. Arslan, “Şehit ailesine yapılan küfürlü hakaret kabul edilemez bir durumdur. Bu olay milletimizin vicdanını da yaralamıştır. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim bu vatanda var olmamızın, bayrağımızın, istiklalimizin ve istikbalimizin teminatıdır. Hangi vicdan bu teminatları yok sayabilir ve değersizleştirebilir? Ülkesi ve milletiyle et ve tırnak gibi ayrılmaz bütünlüğümüzün garantisi, şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Şehitler ve gazilerimizin bize emanetleri olan aileleriyle ilgili herhangi bir olumsuz tutum ve davranış da kabul edilemez. Milletimizin maşeri vicdanında da yok hükmündedir ve asla kabul edilemez bir durumdur. Milletimizin engin ferasetiyle biz bu durumu da aşarız, ancak vicdanımız da yaralanmıştır. Bu yara uzun bir süre içimizi kanatacaktır. Biz de Platform olarak bugün burada bir kez daha ifade ediyoruz ki; şehit ve gazilerimizin ailelerine bugüne kadar sahip çıktık ve bundan sonra da her zaman sahip çıkacağız. Onlar milletimiz için bir değerdir ve biz bu değerlere her zaman sahip çıkacağız.” dedi. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert, ziyaretleri için İDP yönetimine teşekkür etti.