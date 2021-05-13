Şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu

Çorum'da İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine gönderilen "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge kapsamında, arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kısıtlamadan muaf tutulan şehit aileleri kabristanı ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi de Ramazan Bayramı dolayısıyla Çorum Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit kabirlerine çiçek bıraktı, dua etti.

Çiftçi, şehit ailelerinin bayramını kutladıktan sonra Şehitlik'ten ayrıldı.

Ziyarete, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban da katıldı.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021, 21:13