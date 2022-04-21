Şehit yakınları ve gazilere iftar

M.BURAK YALÇIN

Çorum Valiliği tarafından şehit aileleri, gaziler ve yakınlarına iftar yemeği verildi.

Dün akşam Anitta Otel’de gerçekleşen iftar programına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açış konuşmaları ile devam etti.

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bayrağın dalgalanmasının, ezanların dinmemesinin için bir bedel ödendiğini belirterek,”Kimisi canı ile ödedi, kimisi sağlığından olmuş ama elhamdülillah bu coğrafyada bayrağımız dalgalanıyor ise şehit ve gazilerimiz sayesinde. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Vali Mustafa Çiftçi ise bu toprakların 1071’den beri şehit kanları ile sulanan mübarek topraklar olduğuna değinerek, “Aziz şehitlerimiz bu topraklara namahrem eli değmesin, düşman çizmesi altında çiğnenmesin diye kanlarını, canlarını sebil eylediler. Gazilerimiz hayatlarını ortaya koydular ve bu cennet vatanı bize emanet ettiler. Bizlere düşende bu topraklara sahip çıkmak. Gelişmesi için çalışmak, çabalamak ve daha güzel şartlarda gelecek nesillere bu vatanı emanet etmek diye düşünüyorum” diye konuştu.

Yapılan duanın ardından program sona erdi.