Şehitler anısına fidan dikildi

M.BURAK YALÇIN

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi tarafından şehitlerin anısına fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Eskiekin Köyü civarında Orman İşletme Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte 350 fidan toprakla buluştu.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, CHP İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Çorum Şube Başkanı Erhan Karabıyık, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, ‘Toprağı Vatan Yapan Yiğitlerin Yeşeren Tohumları’ teması ile ağaçlandırma etkinliğini Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, “Her fidan bir şehittir parolasıyla çıktığımız bu yolda inşallah daha bir çok fidanı da toprakla buluşturacağız” dedi.

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı da bu vatanın her karışının şehit kanlarıyla sulandığını ifade ederek, "Şehit ve gazilerimizin sayesinde bu cennet vatanda bağımsızca yaşıyoruz ve bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Biz de Türk milleti gerekirse canımızı vermekten çekinmeyiz. Vatanı kutsallaştıran vatana verilen emektir. Fidan dikme töreni ile bunu taçlandıran dernek başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp de Orman Genel Müdürlüğü’nün 18 Mart’ta ‘Orman Vatandır Çanakkale Ruhu’ temalı filminin vizyona gireceğini belirterek, kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ne sinema biletleri vereceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluştu.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2022, 13:00