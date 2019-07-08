‘Şehitler Çeşmesi’nin yolu düzenlensin’

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Çorum merkeze bağlı Feruz ile Taşpınar Köyleri’ni birbirine bağlayan Şehitler Çeşmesi yolunda düzenleme yapılması isteniyor.



İki köy arasındaki köprü üstünde yer alan Şehitler Çeşmesi’nin, 2017 yılında şehit olan Uzman Çavuş Sedat Düzgün’ün babası Elvan Düzgün tarafından yaptırıldığını anlatan Tamer Altın, “Yaklaşık 500 metrelik yolda düzenleme yapılmadığı için engelli şehit babası dahi buraya ulaşmakta güçlük çekiyor” dedi.



Çatak, Ayazköy, Türkler ve Şehhamza gibi köylerle de bağlantısı olan yolun asfaltlanmasını talep ettiklerini belirten Altın, “Taşpınar ve Feruz Köyü sakinleri olarak bu konuda yetkililerden çözüm bekliyoruz” dedi.

Şehit Sedat Düzgün ile silah arkadaşı Nezir Pınarcı’nın ismini taşıyan çeşme çevresinde de düzenlemeye ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Altın, ilgililerin desteğinin beklendiğini sözlerine ekledi.