Şehitler Gecesi düzenlendi

M.BURAK YALÇIN

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çorum Şubesi tarafından “Şehitler Gecesi” programı düzenlendi.

Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, AGD Çorum Şubesi Başkan Vekili Emrah Bacaksız, AGD’li üyeler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Barış Uzun’un Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Tilavetin ardından açış konuşmalarına geçildi.

İlk olarak kürsüye gelen AGD Çorum Şubesi Üniversite Komisyon Başkanı İbrahim Can Kahve, hem katılımcılara hem de programda emeği geçen üniversite teşkilatına teşekkür etti.

Kahve’den sonra kürsüye gelen AGD Çorum Şubesi Başkan Vekili Emrah Bacaksız da Şubat ayında birçok önemli şahsiyetin hak yolda hayatlarını feda ettiğini belirterek, “Bizler de şehadeti anlamak hakkı ve adaleti ayakta tutan şahitler olmak için buradayız. İnsanlık tarihi hak ve batılın mücadelesi şeklinde geçmiştir. Bize düşen de hakkı ve adaleti üstün tutmaktır” dedi.

AGD olarak, güzel ahlakı kuşanmış, tüm insanlığın hayrına ve Allah’ın rızasını kazanmaya çalışan bir nesil yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Emrah Bacaksız, “Derneğimiz kötülükleri, çirkinlikleri görmek için değil, iyilikleri çoğaltmak için vardır. Duruşumuz, istikametimiz ve ülkemiz genelinde yaptığımız faaliyetlerimizle gençliğimizin birlik ve beraberliğinin, sevgi ve kardeşliğinin adresi ve öncüsü olmuştur” ifadelerini kullandı.

Metin Yüksel, Malcom X ve Necmettin Erbakan’ın biyografilerinin okunduğu programda Fatih Işık da Bir Kahraman Bekliyoruz şiiri okudu.



Ahmet Hakan Karagül’ün ezgilerinin ardından program Din-Bir-Der. Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım’ın yaptığı konuşmayla sona erdi.





Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2020, 16:45