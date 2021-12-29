Şehitler için 81 ilden 81 avuç vatan toprağı

EROL TAŞKAN

Sarıkamış Şehitleri’nin 107. Anma yılında anlamlı bir projeye imza atıldı.

81 ilden 81 avuç vatan toprağı şehitler diyarı Sarıkamış’ta projesine katılan Suheybi Rumi İmam Hatip Lisesi Ortaokulu öğrencileri, dualarla aldıkları vatan toprağını Sarıkamış’a gönderdi.

Anlamlı bir proje içerisinde görev almanın onurunu yaşayan öğrenciler, büyük bir samimiyet ve heyecanla, 81 ilden toplanan vatan toprağını tertemiz avuçlarıyla avuçlayıp dualarını kattıkları kutu içerisine ambalajladı.

Sosyal Bilgiler Öğretmenleri’nin eşliğinde PTT Şubesi’ne giden öğrenciler, 90 bin şehidimizin yâd edileceği 107.yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri’nde gururla sergilenecek vatan toprağı sergisi için Sarıkamış’a gönderdiler.