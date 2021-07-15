Şehitler için mevlit okutuldu

M.BURAK YALÇIN
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar için mevlit programı düzenlendi.
Hıdırlık Cami’nde düzenlenen mevlit programına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, Müftü Muharrem Biçer, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından tüm şehitler için dua edildi.
ALİ KARSLI DUALARLA ANILDI
Mevlit programı öncesinde şehitlerden Ali Karslı da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında kabri başında dualarla anıldı.
Hıdırlık Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma programına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, Müftü Muharrem Biçer ve Ali Karslı’nın yakınları katıldı.
Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından protokol üyeleri tarafından şehidin mezarına karanfiller bırakıldı.