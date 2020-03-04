İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, millet olarak çok derin bir hüzün yaşadığımız bu günlerde siyaset konuşmayı kendilerine yakıştıramadıklarından dolayı kongrelerde dahi herhangi bir siyasi konuşma yapmadıklarını ve yaptırmadıklarını söyledi.

“İktidarın hissiz değerlendirmeleri 83 milyon kişiyi derinden yaraladı.” diyen Özsaçmacı, "Şehitler ölmez ama devletin dili ölmüştür. Şehitler ölmez ama devletin edebi ölmüştür. Şehitler ölmez ama devlet adamlığı ölmüştür. Şehitler ölmez ama devletin nezaketi ölmüştür, vefası ölmüştür, izan ve merhameti ölmüştür." dedi.

Çorum'da İYİ Parti'yi dışlamış görüntüsü vermenin de üçlü paydaşın bastırılmış duygularını tatmin edebileceğini ifade eden Bekir Özsaçmacı, "Bugün o gün değildi ey şanlı siyasiler. Bu tuzağı milletimiz bozar. Milli birlik ve milli menfaatler söz konusu olduğunda çağırılmayı ya da davet edilmeyi hiç bir zaman beklemedik." diye konuştu.

Özsaçmacı, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Biz İYİ Parti olarak devlet-millet beraberliğinin askerimize güç kuvvet vermesini sağlamak asli görevimiz olduğunu düşündük lakin iktidarın, konut satışlarından, turist sayısından, araç satışına kadar mesuliyetsiz, hissiz değerlendirmeleri, hüznümüze paydaş olmayan cümleler şehitlerimizin aziz hatırasına ve 83 milyon yaralımızı derinden sarmıştır.

Şehitler ölmez ama devletin dili ölmüştür. Şehitler ölmez ama devletin edebi ölmüştür. Şehitler ölmez ama devlet adamlığı ölmüştür. Şehitler ölmez ama devletin nezaketi ölmüştür, vefası ölmüştür, izan ve merhameti ölmüştür.

Her türlü belayı savuşturabilir, her derde derman olabiliriz. Siyasi hataları telafi edebilir yeniden ayağa kalkabiliriz. Ama buna nezaret edecek devlet dili lazımdır. Görülüyor ki milletin hüznünü paylaşmak devlet sorumluluğunu taşımak mevkiinde olanların gündeminde bu hüzne alamet yüz ifadesi dahi yoktur.

Yapılan hataların bedelini kanı ve canı ile ödeyen bir milletiz. Barzani'ye kongrelerinde 'Türkiye seninle gurur duyuyor' diye slogan atıp Barzani'nin kafasındaki konfetiyi temizlerken, teröristlere lahmacun ısmarlarken dostunuz olanlara biz düşmandık ve halen düşmanız.

Siyasetin, sezgisiz, öngörüsüz, beceriksizliğinin bedelini ordusunu cepheye sürerek toparlamak zorunda kaldığımız bu süreç içinde hiç değilse ordumuzun ödediği bedele hürmet hissini kaybetmemelidir siyaset.

Her ne kadar; Çorum’da üçlü siyaset düzlemi görüntüsü vermeye gayret ederek, kişisel ihtiraslarını milletin hüznüne bulaştırmak kamuoyunun huzurunda milletimizin önünde cereyan etmektedir. İYİ Parti’yi dışlamış görüntüsü vermek üçlü paydaşın bastırılmış duygularını tatmin edebilir. Bugün o gün değildi ey şanlı siyasiler. Bu tuzağı milletimiz bozar.

Milli birlik ve milli menfaatler söz konusu olduğunda çağırılmayı ya da davet edilmeyi hiç bir zaman beklemedik, birileri rahatsız olsa da şehrimiz ve ülkemiz için orda olduk. Ama bugün gaibten haber alma yeteneğimiz olmadığından, niyet okuma şarlatanlığını bilmediğimizden Çorum'umuzun geleceği kıymetli siyasilerle bir arada olamadık. Olsun milletimizle dua ettik biz de. İttifakımız milletimizledir, derdimiz milletimizdir, saygımız milletimizdir.” (Haber Merkezi)

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2020, 10:41