Şehitlerimizin isimleri sınıflarda yaşatılıyor

EROL TAŞKAN

Şehadete Koşanlar adıyla sosyal medyada kurulan gurubun gönüllüleri, Türkiye genelinde şehitlerin isimlerinin yer aldığı fotoğraflar sınıflara asılarak, şehitlerimizin ismini yaşatıyor.

Türkiye genelinde yapılan çalışma kapsamında Mehmetçik Anadolu Lisesi’nin sınıflarına şehitlerimizin isimleri verildi.

Sosyal medya gurubu gönüllülerince çıkarılan Şehadete Koşanlar Kitabı’ndan elde edilen gelirle desteklenen projeyi Çorum’da yürüten Halime Yavaş , Fatma Betül Erdoğan, Sevgi Taşdemir, Ender Çınar, Hasan Kartal, Rabia Erin ve Züleyha Demirbaş, yaptıkları ortak açıklamada projeye destek vererek şehitlerin isimlerinin yaşatılmasına fırsat tanıyan okul müdürü ve beden eğitimi öğretmeni Gülay Erkoç’a teşekkür etti. Türkiye genelinde 300 şehit fotoğrafının sınıflarla buluştuğunu bildiren gönüllüler, Çorum, İstanbul, Batman, Kahramanmaraş ve Yozgat’ta hayata taşınan projenin tüm illerde yaygınlaşacağını duyurdu.

Proje ekibinde yer alan isimler, “Şehitlerimiz ilelebet Aziz Türk milleti gençliğinin vefasıyla sınıflarda ölümsüzleşecektir.” sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2022, 13:20