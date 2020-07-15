Şehitlerin kabrine karanfil bırakıp dua ettiler

M.BURAK YALÇIN

Çorum Valiliği tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Çorum Şehitliği’nde program düzenlendi.

Programa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, İl Garnizon Komutanı Çetin Öcal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Çorum Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz, bazı daire müdürleri, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Akşemseddin Cami Müezzini Ferhat Turhanoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda İl Müftüsü Muharrem Biçer de dua etti.

Duanın ardından katılımcılar şehit kabirlerine karanfil bıraktı.