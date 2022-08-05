‘Şehitliği daha aktif hale getirmek istiyoruz’

M.BURAK YALÇIN

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Galip Deniz, şehitleri bir gün değil her gün anmak ve şehitliği daha aktif hale getirmek amacıyla ‘Çorum Şehitlerini Anıyor, Gazilerini Yâd Ediyor’ projesini başlattıklarını duyurdu.

‘ŞEHİTLİĞİ DAHA AKTİF HALE GETİRMEK İSTİYORUZ’

Proje kapsamında her Cuma günü hem namazlarını eda edeceklerini hem de şehitlerin kabirlerini ziyaret edip dua edeceklerini ifade eden Galip Deniz, “Her türlü fiziki şartları yerine getirilen şehitliğimizi hem aktif olarak kullanmak hem de Cuma gününün bereketini yaşamak amacıyla böyle bir proje yaptık. Her Cuma günü burada şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve vatandaşlarımızla hem Cuma namazımızı eda edip hem de şehitlerimizi kabirleri başında yâd etmek, ihtiyaçları olan duayı göndermek istiyoruz” dedi.

‘HER AY ŞEHİTLERİMİZ İÇİN MEVLİD OKUTACAĞIZ’

Bu hafta ikinci buluşmayı yaptıklarını aktaran Deniz, yıl boyunca bu buluşmaların devam edeceğini vurgulayarak, “Şu anda şehit anneleri ve eşleri evlerde hatim ve cüz okuyorlar. Ağustos ayı sonunda duasını ve mevlidini yapacağız. Bunu da sürekli hale getireceğiz. Şehitlerimizi bir gün değil, her gün anmak adına bir proje başlattık. İnşallah başarılı oluruz” diye konuştu.

Şehitlikteki buluşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Türk Diyanet Vakıf-Sen Çorum Şube Başkanı Tuygun Hoşnut, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN DUA

Cuma namazının ardından da Ali Kuşçu Cami görevlisi Zekeriya Arslan tarafından katılımcılarla birlikte şehit kabirleri başında dua edildi.