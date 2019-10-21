Şehitlikler artık Belediye’ye emanet

Belediye sınırları içinde ki şehitliklerin bakımı ve temizliğini artık Çorum Belediyesi yapacak.



Çorum Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Belediye sınırları dahilindeki şehitliklerin bakım, onarım ve temizliklerinin Çorum Belediyesi tarafından üstlenilmesine ilişkin Valilik ve Belediye arasında protokol dün imzalandı.

İmzaları Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın attı.

İmza programına İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ile Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da katıldı.